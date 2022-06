Serchhip District-a NH-54 laih zauh mek chawlhsan turin hriattir

National Highway-54 kawng laih zauh hna thawktu NHIDCL chuan an hnathawhna atan Forest Clearance an neih loh avangin Divisional Forest Officer, EF &CC Deptt., Thenzawl Forest Division chuan May ni 31, 2022 khan NHIDCL-te hi an hna-thawh chawlhsan tura thupek (stay order) a pe tawh.

Lalbiakchama Chawngthu, DFO, Thenzawl chuan Zothlifim zawhna chhângin, NHIDCL hnuaia Serchhip District chhunga NH-54 kawng laih zauh hna leh, Serchhip leh Chhiahtlang by-pass road siam hna thawh viltu, Lunglei leh Seling Project Management Unit-a Regional Officer-te chu ni 31.5.2022 khan an hna chawlhsan tura hriattirna (stay order) an pe tawh tih a sawi a, NHIDCL hian Serchhip District chhunga an project Package 2 leh, Chhiahtlang & Serchhip by-pass road atan hian Forest Clerance, Stage-I pawh a thungphunga pawmpuina (in principle approval) pawh an la hmu lva, Forest Clearance Stage-I pawh hmu lova hna an thawh ṭan ngawt mai chu Forest Conservation Act 1980 bawhchhiatna a ni tih sawiin, leivung paih dan tur ruahmanna (muck disposal plan) an thehluhte pawh a taka an hnathawhnaah an zâwm mumal lo hle a, an tihtura ziaka an intiam (undertaking sign)te pawh an zawm l tih a sawi a, hei pawh hi Forest Conservation Act 1980 bawhchhiatna a ni tih sawiin, hengte avang hian Stay Order hi pek an ni tih a sawi.

May ni 30 2022 khan Addl. Principal Chief Conservation of Forest chuan DFO tinte chu an huam chhunga NHIDCL hna-thawhnaah Mizoram Forest Act 1955 leh Forest Conser-vation Act 1980 bawhchhiatna a awm leh awm loh enfiah a, a ṭuldan anga hna-thawh chawlhtir turin hriat-tirna a lo chhuah tawh a ni.