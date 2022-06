CADC EM tharte lalut

Chakma Autonomous District Council (CADC)-a Executive Member atana ruat mi 7-te chu nimin khan rinawmna thu tiamtira lakluh an ni.

CADC EM tharte hi Kamalanagar-a CADC Cultural Hall-ah Lawngtlai DC aiawhin Chawngte SDO (Civil) Dr. Manesia Khaimeichho chuan a la lut a ni.

EM lakluhna inkhawm-ah hian CADC Chief Executive Member Buddha Lila Chakma-a’n Durjya Dhan Chakma chu Deputy Chief Executive Member atana ruat a nih thu a puang a, sawrkar inawpna leh inrelbawlna atan Dy. CEM hi neih a ṭul thu sawiin, hun kal tawhah Dy. CEM an awm loh ṭhin vangin a hnathawh tur hi mi hrang hrangin an lo thawk kual ṭhin a, CEM zin bo hlanin thutlukna dik siam kawngah leh sawrkar kalphung dik zawhna kawngah duhthusam lo thil a thleng ṭhin a ni, a ti.

Lakluh inkhawm a zawh hnu hian Executive Committee siam thar chuan Kamalanagar tualchhung kawngpui te fangin tunhnaia ruahsur nasain a tihchhiatte thawmṭhat dan tur an enkual nghal a ni.