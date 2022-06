Budget-a ruahman ang pawisa hmuh kim nise harsatna engmah a awm lo ang:Chief Minister

Chief Minister Zoram-thanga chuan, “Hripui vangin hun harsa tak karah sawrkar chu dam khawchhuah tumin a kal a. Budget-a ruahman angin pawisa hmuh kim ni se, harsatna engmah a awm lo ang, a ti.

He thu hi nimina Vanapa Hall-a MNF Office Bearer’s Meeting neihah Chief Minister leh MNF president ni bawk, Zoram-thanga chuan a sawi a, “Kan sawrkar hi hun danga sawrkar pangngai ang a ni lova, hripui leng karah dam khawchhuah kan tum a ni ber. Eptuten min beiin sawrkar hlawhtling lo anga min chhuah an tum reng a. Mahsela, dam khawchhuah tuma kan beihna kawngah ei leh bar harsa lutuk lova kan awm theite hi Pathian remruat a ni. Sum leh pai dinhmunah – kum khat leh thla 10 atan kan budget-a kan ziahluh kha, a hlawm lian kan hloh (Central aṭanga lo kal lo) cheng vbc 2600 vel leh a tenau nen, a vaiin cheng vbc. 3000 vel a tling a, hengte hi hmuh kim ni ta se harsatna awm lovin kan kal thei ang,” a ti a, “Hei hi Pathian remruatna a ni a, ti fat fat tura min zirtirna a ni,” a ti a, “Nakuma inthlanna lo awm turah pawh Pathian leh mipuite zarah sawrkarna kan la leh ngeiin ka ring,” a ti bawk.

MNF OB meeting-ah hian kumin hi MNF Diamond Jubilee a nih anga hmalakna tur leh SEDP chungchang an rel bakah resolution pali an pass bawk a, hnam pasalṭha martarte sunna hun an hmang a, MNF Sr. Vice President Tawnluia chuan, “MNF kan danglamna chu hnam martar tam tak kan nei hi a ni a, anni hi kan zahin kan ngai hlu hle a, kan sun tak meuh a ni,” a ti.

OB Meeting-ah hian MNF General Hqrs Elected OB, NCC, PAC, Adviser, GS leh Secretary-te an tel a ni.