EF&CC- Deptt.-in forest reserve nia an sawi ram neitute leh VC-ten pawm thei lo

National Highway 4 lane siam tur buaipui mekah Kolasib district-a ram a paltlang turah Environment, Forest & Climate Change Department-in forest reserve area tiin ‘forest clearance’ an phut a, ram neitute leh VC-ten forest ram nia an hriat loh avangin an sawisel.

NH 4-lane siam turah hian nimin khan DC Conference Hall-ah Kolasib district Competent Authority for Land Acquisition, NHIDCL, Settlement Officer, Divisional Forest Officer leh Kolasib district-a 4-lane-in a paltlang tur ram neitute leh VC hruaituten meeting an nei a, thudawn danin ram neitu leh VC-te lungawilohna ber hi forest-in ‘reserve area’ tia an sawi chu mimal ram, an enkawl lai a nih deuh vek avangin department ram niin an hre lova, “3A leh 3B puan laiin engmah sawi si lo, compensation lak dawn hnaihah ‘kan ta’ an rawn tileh ringawt,” tiin an sawi.

Hetihlai hian EFCC department hotute chuan District Council Notification 1956 tlawh chhan an nih thu leh anmahni mimal tih ni lovin sawrkar niin an sawi a, he notification-ah hian Vairengte aṭanga Sairang, kawng kam 800 metre chu forest reserve area tia puan niin, he dan ang hi chuan Kolasib khawchung kawng dung in zawng zawng hi forest reserve area anga ngaih a ni a, hei hi a dik chuan compensation pawh forest departmentah a luh a ngai. NHIDCL-in compensation double kan pe thei lo an ti niin ram neitu ṭhenkhat chuan an sawi a ni.

Kar leh Thawhṭanni hian chief minister hovin mi pawimawh ten meeting an nei dawn a, hetah hian Kolasib district-a harsatna hi thlen tum a ni.

NH 4-lane chungchang-ah hian package 3 leh 4 hi zawh tawh niin thawnfel tawh a ni a, pakage 5 pawh hi thawn tawh nimahse ennawn ngai a awm avangin lalet leh hrih a ni.