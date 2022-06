Revenue Minister hoin Stamp duty rate thar chungchang sawiho

Nimin khan Revenue Minister Lalruatkima hovin a pisaah Mizoram chhunga Stamp Duty lak tur zat bithliah thar chungchang an sawiho a, Minister chuan tun dinhmuna Stamp Duty lak mek chu chhan hrang hrang vangin ennawn a ṭul tih a sawi a, mipui nghawng nasa si lo leh sawrkar tana ṭha tho si, hmasawnna thlen tur ni bawk si ngaihtuah a ngai a ni, a ti a, Stamp Duty bakah Mutation Fee leh Registration Fee te pawh ennawn a ṭul thu a sawi bawk.

Miin ram a lei leh a hralh a nih a a neitu an inthlakthleng hian The Indian Stamp Act, Mizoram amendment hnuaiah stamp duty pek a ngai a, he stamp duty hi a ram awmna leh a ram hmanna a zirin rate hrang hrang neih a ni a, hetianga rate hrang hrang nei lo tur hian kum 2016 khan he Act hi siamṭhat a ni a, rate hi 2% a dah tawp a ni a, amaherawh chu ennawn ngai awm a hriat a nih avangin he dan siam thar hi hman a ni ta rih lova, nimin khan ennawn leh niin, a rate turte sawiho a ni a, hei bakah hian ram neitu (pass holder) hming thlaknaa pawisa chawi ngai “Mutation fee” siamṭhat chungchang leh Deed hrang hrang siamnaa registration fee siamṭhat chungchangte pawh sawiho a ni.