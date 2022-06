SRS hunlai anga ruihhlo dona kha tunah kan ramin a mamawh hle niin ka hria:Home Minister

Home Minister Lalchamliana chuan ruihhlo dona kawnga a thapui thawhtu CYMA-ten kum engemawzat kaltaa SRS an insiam a, ruihhlo dona beihpui an thlak kha a sawt hle a, an hmalaknate khan nasa takin ruihhlo dona kawngah Police, Excise leh Assam Rifles-te a pui tih sawiin, khatianga ruihhlo dona kha tunah kan ramin a mamawh hle niin ka hria, a ti.

Nimin khan 23 Sector Assam Rifles-ten an buat-saih Ruihhlo Dona atana campaign ‘Anti Drugs Awareness Campaign’ June ni 7 – 20 chhunga hman tura chu Loch Hall, 2nd Assam Rifles hmunpui Lammualah Home Minister hian nimin khan a hawng a, Campaign hawnna ah thusawiin Home Minister chuan ruihhlo leh drugs abuse hi mimal mai in an tuar lova, chhungkua, khawtlang leh ramin a tuar a ni tiin, Mizorama chhungkaw zahve aia tamin ruihhlo avangin kan tuar a ni, a ti a. Kohhran leh pawl hrang hrangten an hma zawnah ṭheuh ruihhlo do nan nasa takin hma an lak thu sawiin, heng hmalaknate hi tun aia nasa leh zawka kalpui a ngai tiin a sawi bawk.

Home Minister chuan tunhnaia Social Welfare & Tribal Affairs Department-in ruihhlo khawih ṭhin chungchanga zirna (survey) an neihah ṭhalaite bakah, tleirawl, Middle School naupang angte pawh ruihhlo, ganja leh dendrite-ah an inhnamhnawihin an khawih ṭhin tih hmuhchhuah a nih thu sawiin, zirlai naupangte reng reng chu ruihhlo lakah inthiarfihlim tlat turin leh tichhin reng reng lo turin a chah a ni.

Thusawitu dang Assam Rifles hotu, 23 Sector Commander, Brig. Digvijay Singh chuan Mizoram chu khawvela ruihhlo hmunpui tia sawi Golden Triangle hnaia awm a nih avangin a tuar nasa a, chumai baka mihring cheng zat ngaituah-in ruihhlo ngai an tam a, hei hi thil ngaihtuahawm tak nia a hriat thu a sawi a, Mizoram chuan nasa takin hma a lak a ngai tih a sawi a, Assam Rifles-ten nitin deuh thawh ruihhlo an man ṭhin thu sawiin, mamawhna demand a awm chhung chuan supply hi a awm reng dawn a, chuvangin chhung-kuaah a pawimawh ber ruihhlo ti lo tura chhungtin inzirtir a ngai hle niin a sawi.

Anti Drugs Awareness Campaign hi Assam Rifles chuan chhawng 3-in buatsaih a tum a, Ruihhlo Do thupuia hmangin school naupangte lem inziahsiak buatsaih niin, awareness campaign te, ruihhlo tiṭhin sim tawhte nen inkawmna te, panel discussion-te buatsaih a nih bakah Lunglei aṭanga Aizawl thleng bike rally buatsaih a ni bawk ang.