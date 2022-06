Football thuthang (27.6.2022)

@ Chelsea chuan Juventus aṭanga Netherlands defender Matthijs de Ligt, 22, lakluhna atan Germany forward Timo Werner, 26, chu telh an rilruk. (Sky Sports)

@ Manchester United forward Cristiano Ronaldo, 37, chungchang chu kar kaltaa Chelsea neitu thar Todd Boehly leh Ronaldo agent, Jorge Mendes-te inkawmnaa an sawidun zingah a tel. (The Athletic)

@ Ronaldo hi Roma pawhin Real Madrid-a a boss hlui Jose Mourinho nena thawhduntir leh dan an zawng. (Retesport)

@ Juventus leh Paris St-Germain-te chu Chelsea nena sawi zawm mek, Brazil forward Neymar chungchangah an indawr. (AS)

@ Chelsea manager Thomas Tuchel chuan Manchester City forward Raheem Sterling, 27, chu a dawr. (Telehraph)

@ Chelsea hian Sterling leh free transfer-a lakluh theih Barcelona winger Ousmane Dembele, 25-te chu an duh a, Chelsea hian kumin nipuiah sum hman tur £150m an nei a ni. (Mail)

@ Bayern Munich chuan Barcelona-in Robert Lewandowski, 33 an ngaihvenna chungchanga an dawrna chu bengkhawn lovin, Poland forward hi chelh an tum a ni. (Sport)

@ Real Madrid leh Spain forward Marco Asensio, 26, leh midfielder Dani Ceballos, 25-te chu kumin nipuiah club chhuahsan tura rin an ni. (Marca)

@ Arsenal chuan Leeds leh Brazil forward Raphinha lakluh tumin hma an la a, London club hian kum 25 mi, Raphinha hi an lalut dawn hnai tawh nia ngaih a ni. (The Athletic)