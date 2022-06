Wimbledon vawiin atangin khel tan dawn

Vawiin aṭangin Wimbledon khelh ṭan a ni dawn a, mipa lamah Top seed Novak Djokovic chuan vawiin tlaiah a khel nghal dawn a, a match hmasa berah Kwon Soon-woo a hmachhawn dawn a ni.

Djokovic hian vawiin tlai dar 6 (IST)-ah centre court-ah Soon-woo hi a hmachhawn dawn a, hetihlai hian hmeichhe singles top seed Iga Swiatek chuan naktukah a match hmasa ber a khel dawn a, Croatian qualifier Jana Fett chu a bul ṭan nan a hmachhawn dawn a, Swiatek hian a zawnin title 6 ngawt a la tawh a ni.

Kumin Wimbledon-ah hian kum khat vel a chawlh hnuah Serena Williams pawh singles-ah a rawn inlan leh dawn a, American kum 40 mi hian French debutant Harmony Tan a hmachhawn dawn a, ani pawh hian naktukah a match hmasa ber hi a khel ang.

Vawiin tlai dar 3:30-ah mipa third seed Casper Ruud chuan a match hmasa berah Albert Ramos-Vinolas a hmachhawn dawn a, fifth seed Carlos Alcaraz leh 10th seed Jannik Sinner-te pawh vawiinah an inlan nghal dawn a, Sinner hian Stan Wawrinka a hmachhawn dawn a ni.

Hmeichhe lamah pawh vawiinah 2nd seed Anett Kontaveit, 3rd seed Ons Jabeur leh 3rd seed Maria Sakkari-te pawh an inlan nghal dawn a, Jabeur hian tlai dar 5:30-ah Swedish qualifier Mirjam Bjorklund a hmachhawn dawn a, Kntaveit leh Sakkari-te hi chu hemi hnu hian an khel ang.

Kum 2019-a Wimbledon champion Romanian 16th seed Simona Halep pawhin a champion hnua a vawi khatna atan Wibledon-ah a rawn inlan ve leh dawn a, naktukah Karolina Muchova hmachhawnin bul a ṭan ve bawk ang.