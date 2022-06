KTP member-te intawhkhawm hun hmang

Nimin, Pathianni denchhen khan Serchhipa Presbyterian Kohhran Pastor Bial hrang hrang Kristian Ṭhalai Pawl (KṬP)-te chuan member intawh-khawm hun an hmang.

Serchhip Vengchung Pastor Bial KṬP chuan Mizo ṭawng humhalh nan intawhkhawm hmingah hian Members’ Meet tih chu “KṬP Intawhkhawm” tia thlakin, Serchhip Field Veng Kohhran Biak Inah “Kohhran” tih thupui hmangin an nei a, Serchhip Bial chuan member’s Meet hi Serchhip Kawnpui Kohhran Biak Inah hmangin, New Serchhip Bial chuan New Serchhip Kohhran Biak Inah Member’s Meet hi an hmang a, speaker atan K.Lalngaihawma, Mi lungngaite ṭhian team an hmang a ni.