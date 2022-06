Football thuthang (28.6.2022)

@ Barcelona-in Netherlands midfielder Frenkie de Jong Old Trafford lama an chhuahtirna man atana England centre-back Harry Maguire, 29, lakluh ve an tumna chu Manchester United chuan an lo hnar. (Sun)

@ Manchester City leh Brazil striker Gabriel Jesus, 25, chuan Arsenal tana kum 5 daih contract ziak a remti ta. (Guardian)

@ Liverpool chuan Borussia Dortmund leh England midfielder Jude Bellingham, 28, chu lakluh theih ngei an inring. (Sun)

@ West Ham chuan kumin nipuiah Southampton midfielder James Ward-Prose, 27, lakluh dan an ngaihtuah. (Sky Sports)

@ Denmark playmaker Christian Eriksen chuan a hmalam hun tur atan thutlukna a siamfel ṭep a, Tottenham hian midang lakluh tur an melh mek a, mahse Brentford hian kum 30 mi hi an chelh zui theih a beiseiawm chuang lo a ni. (Fabrizio Romano)

@ Bayern Munich chuan Barcelona lama Poland striker Robert Lewandowski, 33, hralhna atan a tlem berah euro 60m (£52m) tal an duh. (Sky Sports)

@ Manchester United boss Erik ten Hag chuan kumin nipuia club dinthar leh nan £100m chiah a nei thei dawn. (Sun)

@ June thla tawpa Paris St-Germain-a a contract hmang zo tur, Angel di Maria, 34, chuan Juventus a pan fel. (Calciomercato)

@ Manchester United leh Portugal striker Cristiano Ronaldo, 37, chuan David Beckham club Inter Miami zawm theihna chance a neih chu hnawlin, Old Trafford-ah a cham chhunzawm dawn. (Star)