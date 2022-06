Silchar-ah tui thianghlim thawn thla

Silchara tuilian tuarte chhawmdawlna atana pawimawh tak tui thiang-hlim in tur pe turin Mizoram sawrkarin hma a la a, DM&R Dept, Mizoram Police, PHED, DC Kolasib, SDO (C) Vairengte-ten hma lain an buaipui mek a ni.

DM&R dept hmalaknain Medium tanker panga (5) leh HMV tanker pakhat (1) in Aizawl aṭangin Silchar an pan a. 1st IR tanker lian pakhat a kal bawk. Vairengte PHE line ami an chawi thla ang a, Silchar an pan pui leh dawn a ni.

Heng te bakah hian Pathianni khan PHED Pickup pahnih leh 407 pakhatin DRC, Silchar-ah tui thianghlim an zuk dah tawh a, AFC tanker (4000 ltr.)-in Assam sawrkar ruahmannaa sem turin tui thianghlim a thiar thla bawk a ni.

Mizoram lam aṭanga tui thianghlim phurte hi Assam sawrkar official ten ṭha takin an lo dawngsawng zel a ni.