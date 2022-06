Harsatna kan tawhte chhutin sawrkar dang hi lo awm ta se an buai hlein a rinawm:Tawnluia

MNF Sr. Vice President leh Dy. Chief Minister ni bawk, Tawnluia chuan, “Harsatna kan tawh hrang hrangte han chhut ila, sawrkar dang hi lo awm ta sela an buai hlein a rinawm a, tunah hrih chuan ‘MNF party lo chu sawrkar thei dang an awm lo e,’ tiin Zoram mipuite hian hun ṭha zawk min pe leh ang, tih a rinawm tlat a ni,” a ti.

MNF Tuichang North Block-in nimina Khawzawl Zaingen Br. YMA Hall-a Block Conference an neih a hmanpuinaah he thu hi sawiin, Tawnluia chuan, “ṭhenkhatin covid chhuanlamin min beih tum mahse, mi tam takin sawrkarin harsatna a tawhte kha an hrethiam a, Zoramin harsatna a tawhte hmachhawn tur hian Pathian hian MNF hi a ruat a ni, tih hi kan pawm dan a ni a, Mautam tam kumah pawh buhfai a thlawnin kan sem theite kha Pathianin MNF hi min awmpuina a ni,” a ti.

“Opposition-ten ‘ar a chuk tui lo’ khawpin min chirhtheh mahse, a tak hmuh tur hi a awm tlat si a, MNF sawrkar hmasain a lo puan tawh district thar kum 10 zet tihpuitlin loh a awm kha, kan theihtawpin tihpuitlin tumin kan bei a, tunah chuan tihhlawhtlin a lo ni ta a. Congress sawrkar lai khan Urban Development atang hian enge kan hmuh a, tunah chuan kan khawlaite hi a changkang tawh a, a tha tawh em em a ni,” a ti bawk.

Dy.CM chuan, “He hnam hi ei leh bara kan intodelh theihna turin SEDP kan duang chhuak a, chumi hnuaiah chuan program hrang hrang kan duang a, hemi hmang hian sorkar dept. hrang hrang hotute pawhin a kaihhruaina hi an hre vek a. Covid hripui kan do laiin kan sorkarin ruahmanna a duante tha taka ram chhung pawl hrang hrangte nen thawhhona tha tak kan nei thei kha a lawmawm em em a, hmasawnna kawng hrang hrang a nghawng avangin kan kal chak thei lova, mi rilru pangngai pute chuan thil tak tak hi a tih theih loh tih an hria a, kan sorkarin theihtawp a chhuahnate an hrethiam hi kan lawm em em a, zoram mipui hnenah kan lawmthu hi sawi nawn fo a ngai a, kan lawm em em a ni,” a ti.