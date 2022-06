Maharastra sawrkar fiahna vawiinah nei turin ti; CM-in bânna thehlût

Maharastra sawrkar buai mekah Governor Bhagat Singh Kohyari chuan vawiin hian sawrkar fiahna nei turin a ti a, he thupek hi Shivsena chuan Supreme Court-ah khing let mahse Supreme Court chuan Governor thupek hi kaltlangpui turin thutlukna a siam a, hemi hnu hian Chief Minister Uddhav Thackeray chuan Chief Minister aṭanga bânna a thehlut a, hetah hian MLA aṭanga bânna pawh a tel a ni.

Sena Chief Whip Sunil Prabhu chuan Supreme Court-ah ngenna thehlutin, an party ukil Abhishek Manu Singhvi chuan Supreme Court hnenah an thu thehluh chu a hma thei ang bera ngaihtuah turin a ngen a, nimin tlai dar 5 khan he thubuai hi ngaihtuah nghal a, nizan dar 9 kan Supreme Court chuan thutlukna hi a puang zui nghal a ni.