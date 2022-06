Health Care bill ba tam chhan natna zawng zawng bill theih bakah beneficiary pun vang:MNF

MNF chuan tun dinhmunah Mizoram State Health Care Society-in bill pek chhuah theih loh cheng vbc 55 vel a neih mek thu leh, Bill ba tam chhan chu damloten natna zawng zawng an bill theih bakah beneficiary 1,00,000 chuang an tlin tawh vang tih sawiin, thla khat bill ringawt pawh cheng vbc 6-7 a ni tawh tih an sawi.

Inrinni-a thuchhuah an siamah MNF chuan Mizoram Health Care Scheme tihchangtlunna atana Asian Development Bank (ADB) Loan cheng vbc 1004.70 puk tur chu Funding Agency – ADB chuan cheng vbc, 803.76 (80%) a pe chhuak ang a, a bak cheng vbc. 200.94 (20%) chu Mizoram sawrkar tum ve tur a ni a ti a, ADB Loan puk tur cheng vbc. 803.76 chu External Aided Project (EAP) hnuaia kal tur a ni a, EAP guidelines angin Central sawrkarin 90% – cheng vbc 723.38 aṭangin a rul ang a, Loan puktu Mizoram sawrkarin 10% – cheng vbc. 80.38 aṭangin a rul thung ang a, a awmzia chu Mizoram sawrkarin ADB Loan a puk tur zat chu cheng vbc. 80.3 chauh tihna a ni a, Loan punna hi kum khata 2% vel ni tura ngaih a ni a, Loan rulh hun chhung hi kum 15 vel tur a ni an ti bawk.

ADB loan lak tura hmachhawp mek hi MSHCS Corpus Fund (sum bawmpui)-a dah tur a ni a, Mizoram health care bill-te chu Corpus Fund peipunna pung (interest) aṭanga pekchhuah ṭhin a ni a, Corpus Fund-te hi Bank hrang hrang – MRB (Branch 7), Apex Bank (Branch 3), MUCO (Branch 2) leh Yes Bank (Branch 1)-ah dah a ni a, tun dinhmunah hian Corpus Fund cheng vbc. 205.67 a la awm mek a, ADB Loan tihfel a nih hunah chuan Corpus Fund hi cheng vbc. 1210.37 awm tura beisei a nih thu leh MSHCS chu tluang takin a kal chho zel thei dawn a ni, an ti.

Finance Dept. GoM-in Corpus Fund peipunna pung aṭangin quarter khat (thla 3 dan) zela bill a pek chhuah ṭhin chu cheng vbc. 4 vel a ni tih tarlangin, Congress sawrkarah kha chuan natna khirh bik chauh a bill theih avangin bill a lut tam lova, healthcare beneficiary pawh 30,000–40,000 inkar chauh an ni a, Corpus Fund pung aṭangin bill a cover phak tih an sawi a, Congress sawrkarah khan MNF sawrkar hmasa ruahman sa Corpus Fund-a dah bak state sawrkar sum aṭangin cheng khat mah an dah belh lo a, dah belh ve anga an insawi fo chu Corpus Fund awmsa (a pung nen) leh AB-PMJAY (CSS) pawisa chauh an hmang tiin an sawi a ni.