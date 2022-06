Mizoram tana medal late pawisafai pe dawn

Khelo India Youth Games, tun thla ni 4 – 13 inkara Haryana khawpui Panchkula a khelh a, Mizoram aiawha medal la te chu lawman pawisafai pek an ni dawn.

Sports & Youth Services enkawltu Minister Robert Romawia Royte chuan, Khelo India Youth Games-a medal late chu Sports Incentive hnuaia Gold Medal late cheng nuai 1 ṭheuh pek an ni dawn tih a puang a, Football-a Gold Medal latu teama mimal tin a huam dawn a, Silver Medal la ₹70,000/- leh Bronze Medal la ₹50,000/- pek an ni dawn a. Hei bakah Medal la event-a coach-te pawh National Incentive Scheme-in a phal angin lawmman sumfai pek an ni dawn tih a sawi bawk.

Minister chuan Mizoram aiawha telten Medal 4 an hawn chu lawmawm a tih thu sawiin, Khelo India Youth Games-ah hian duh duhin a tel ringawt theih lova, a tel thei turin qualify thlap a ngai a, chuvangin infiammi 59 lai an tel thei chu an chhuanawm takzet a ni, a ti.

Khelo India Youth Games-ah hian Mizoram chuan Football Boys-ah leh Table Tennis-ah Gold Medal a la a, Boxing (Girls) 63 Kg Category-ah silver leh Weightlifting (Boys) 67 kg Category-ah Bronze Medal a la a ni.