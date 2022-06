Hriangtlang kawng siamthat dan tur ruahmanfel thawkhat

Serchhip aṭanga Hriangtlang panna kawng pui ber, Sailiam aṭanga kalna kawng chhuat chim vanga hun engemawchen ping tawh chu laih tihtlang dan zawn zel niin, nimin khan Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar hovin ruahmanna siamfel thawkhat a ni.

Nimin khan he kawng tihtlang dan ngaihtuah hian District Bawrhsap hovin DC Meeting Hall-ah ṭhutkhawm a ni a, he ṭhutkhawmnaah hian kawng awmsa aia hniamah a rang lamin kawng thar laih nise an ti a, kawng laih hna chu NHIDCL-in an thawk dawn a, kawng laih dan tur enfel tur hian Hriangtlang VC-te chu mawhphurhna pek an ni a, he kawng tharin a paltlang turah hian mimal ram pali a awm a, heng mite nen hian inbiakna an nei tawh a ni.

Tarlan tawh angin, NH-54 laih zauh mekah Hriangtlang kawng hnuaia Serchhip By-pass road laih vangin Hriangtlang kawng chhuat hi April ni 14, 2022 khan a chim a, lirthei leh mihring kaltlang theih loha a awm avangin Hriangtlang mipuite chuan Dawngzawl ram lam kawng thui zawk leh chhe zawk chu an la zawh ta char char a ni.

Nimina ṭhutkhawmnaah hian District Bawrhsap bakah Lalmuansanga Ralte, Addl. DC, Lalzikpuii, SDO (Sadar), F.Lalnisai, SDC, PWD SDO, NHIDCL hotute leh Hriangtlang VC-te an tel a ni.