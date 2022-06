Ni 45 awh tur Agri-clinics and Agri-business Centers Scheme chungchanga training hawng

Nimin khan Agriculture Minister C. Lalrinsanga chuan State Agricultural Management and Extension Training Institute (SAMETI) Conference hall, Aizawlah Agri-clinics and Agri-business Centers (AB & ABC) Scheme chungchanga ni 45 awh tur training a hawng.

Minister C.Lalrinsanga chuan thu sawiin, ṭhalai lehkhathiam training tura pên chhuakte chungah lawm-thu a sawi a, ni 45 training tur a nih angin zuihral lo turin a chah a, Mizoram hmel tidanglam theitute an ni tih hre rengin, hmarchhak state zingah SAMETI, Mizoram chu training buatsaih thei awmchhun an ni tih a sawi a. Minister chuan ṭhalaite zingah intodelh pawimawh-zia hretu an pung zel a, chu chuan kan ram economy chawisan kawngah hma-sawnna a siam ngei ang a ti.

Minister chuan training-a kalte chu midangte eizawn-na siamsaktu leh kuthna-thawktute thleng phak thiamna leh finna zir chhuak ngei turin duhsakna a hlan a, ram dinchhuah nan incheina mawi ber chu thawhrimna hi a ni tiin a sawi a. Thiamna chu eizawnnaa chantir leh pawisaa chantir chu he scheme-in a tum pakhat a nih angin a bul ṭanna chuan rah ṭha chhuah se tiin, hma-thlir thui tak nei a, a hlawk thei ang bera training chu hmang turin a sawm a ni.

Training hi SAMETI, Mizoram leh National Institute of Agriculture Extension Management (MANAGE), Hyderabad ṭangkawpin an buatsaih a ni a. Training in a tum ber chu lehkhathiam ten agricultural sector-ah eizawnna an neih nana hmalak a nih bakah loneitu te thleng phak thiamna an pek chhuah theih hi a ni a. A theme hi ‘Better farming by every farmer’ tih a ni a, trainee mi 23 te hian Agriculture and Allied Subjects, Environmental Science, Botany, Zoology, Chemistry subjects leh MSc degree nei an ni a, he scheme training hnuaiah hian Project indicatives 32 a awm bawk a ni. Training hi Domain pali – Self Transformation Curriculum, Technical Skills, Entrepreneurship and Management Skills, Extension strategies for Agri-entrepreneurship ah then a ni a, core faculty ten an expert subject te an zirtir bakah hmun dang atangin resource person te sawm an ni bawk a ni.