HSSLC 2022 exam-ah 82.07% an pass; Nikum (2021) aiin pass an tlem

Nimin khan Mizoram Board of School Education (MBSE) chuan pawl 12 reuslt a tichhuak a, a exam beitu zirlai za zela 82.07-in an pass a, nikum aiin pass percentage hi a chhia a, nikum khan 87.80% an pass a ni.

Nikum leh kumin

Kuminah HSSLC exam beitu zirlai 11,908 (mipa-5,606, hmeichhia-6,302) zingah 9,773 (mipa-4,599, hmeichhia-5,174) an pass a ni. Hetihlai hian nikum (2021) aiin kuminah exam tam zawk mahse pass an tlêm zawk a, nikum khan zirlai 11,491 exam-in, zirlai 10,089 an pass a ni.

Kuminah hian zirlai 821 (nikumah 1078)-te chu distiction-ah an pass a, first division-a pass zirlai 4058 (nikumah 4560) an awm a, second division-ah zirlai 3559 (nikumah 3605) pass-in, third division-ah zirlai 1335 (nikumah 846) an pass a, compartment zirlai 67 (nikumah 143) awmin, zirlai 2068 (nikumah 1259) an fail a ni.

Stream hrang hrang

Arts stream bikah zirlai exam 9007 awmin, zirlai 7586 an pass a, pass zat hi za-a 84.22% niin, Distinction-ah zirlai 620 an pass a, first division-ah zirlai 2724 pass-in, second division-ah zirlai 2965 an pass a, third division-ah zirlai 1277 pass-in, compartment zirlai 58 an awm laiin, zirlai 1363 an fail a, Arts-ah hian Lalrohlui Ralte D/o Lal-duhawma Ralte, Synod HSS, Aizawl chuan mark 500-ah mark 462 hmu-in Mizoram pumah pakhatna a ni.

Science streamah zirlai exam 2212 awmin, zirlai 1667 an pass a, pass zat hi za-a 75.36% niin, Distinction-ah zirlai 137 an pass a, first division-ah zirlai 1128 pass-in, second division-ah zirlai 388 an pass a, third division-ah zirlai 14 pass-in, compartment zirlai 8 an awm a, zirlai 537 an fail a, Science-ah hian Simon Lalremsiama Shangpliang S/o Kyrshanbor Shangpliang, St. Paul’s HSS, Aizawl chuan mark 500-ah mark 469 hmu-in Mizoram pumah pakhatna a ni.

Commerce streamah zirlai exam 689 awmin, zirlai 520 an pass a, pass zat hi za-a 75.47 niin, Distinction-ah zirlai 64 an pass a, first division-ah zirlai 206 pass-in, second division-ah zirlai 206 leh third division-ah zirlai 44 an pass a, compartment zirlai 1 awmin, zirlai 168 an fail a, Commerce-ah hian Mercy Laltlansangi D/o C.Zonunthara, Oikos HSS, Aizawl chuan mark 500-ah mark 462 hmu-in Mizoram pumah pakhatna a ni.

District wise

District hrang hrang zingah Serchhip District zirlaite chu Arts Subject-ah an pass ṭha ber , zirlai exam 419-ah zirlai 397 an pass a, pass percentage hi 94.75% a ni.

Science-ah chuan Kolasib District pass percentage ṭha berin, 91.11% an pass a, zirlai exam 90-ah zirlai 82 an pass a, Serchhip District-in dawtin, Zirlai exam 71-ah zirlai 62 an pass a, za-a 87.32 an pass a ni.

Commerce-ah pawh Siaha District zirlaite pass ṭha berin, zirlai exam 13-te an pass kim vek a, za-ah 100 an pass a, Serchhip District-in dawtin, zirlai exam 11-ah 10 an pass a, za-a 90.91 an pass a ni.

School management-wise

Arts-ah private zirlaite pass ṭha berin 90.32% pass an pass, sawrkar school-a zirlaite 74.49% pass-in an tichhe ber a, Science-ah Aided school zirlaite pass ṭha berin, zirlai exam 28 zinga 24 (85.71%) an pass a, Distinction-a pass an awm lo thung a, deficit school-in dawtin zirlai exam 547 zinga 448 school zirlaite 81.90% an pass a, sawrkar school zirlaite tichhe berin, 62.05% an pass a ni.

Commerce-ah private school zirlaite tiṭha berin, 95.15% an pass a, sawrkar school zirlaite tichhe berin, 61.27% an pass a ni.

Kuminah hian pass vekna school Arts-ah school 56 awmin, heng zingah hian Serchhip District aṭangin Chhiahtlang HSS, St.Peters HSS, Chhingchhip, Bungtlang HSS leh N.Vanlaiphai HSS-te an tel a, pass vekna school hi Science-ah school 6 leh Commerce-ah school 3 an awm a, kuminah hian zirlai exam-te fail vekna school a awm lo a ni.