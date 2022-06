PTS, Thenzawl aṭanga Police training chhuakte thlahna hun hmang

Police Training School, Thenzawla Police training chhuak thlahna hun chu nimin chawhnu dar 2 khan PTS Conference Hall, Thenzawkah hman niin, he hun hi DGP Devseh Chandra Srivastava, IPS chuan khuallian niin a hmanpui a, DIG (Training) LR Laldingliana Sailo, IPS chu khualzahawm a ni bawk.

Saidingliana Sailo, Vice Principal, PTS kaihruai inkhawmah hian DGP chuan thu sawiin, hmun hrang hranga a awm kual tawhnaah Mizoram Police-te chu thawhpui nuam a tih ber thu a sawi a, chutihrual chuan ṭhenkhat damdawi leh zu in ṭhin an awm avangin pawi a tih thu a sawi a, tun ṭuma training chhuakte chu ruihtheihthil laka fihlim turin a ngen a ni.

DGP chuan, “Police-te chu junior-te lakah ringawt ṭhat chhuah tur a ni lova, senior-te lakah ringawt pawh ni lovin, rawng kan bawlsak ṭhin mipui lakah pawh ṭhat kan chhuah tur a ni,” a ti a, “Police-te chu discipline ṭha, huaisen leh mahni invawng thei ni turin kan duh che u a ni,” a ti a, Mizoram Police-te chu election duty-a an chhuahin fak an hlawh ṭhin tih pawh a sawi a, Manipur, Haryana leh Assam DGP-te pawhin an fak hle tih a sawi.

Khualzahawm LR Laldingliana Sailo pawhin thu sawiin “Kaisang turte chu kum upat hnuah training neih a ṭul châng a lo awm ṭhin a, chuvangin, hun rei tak hnua training tura inko lo-in kumin chhunga training kal duhte chu kan ko zel ang,” a ti.

Tun ṭum training-ah hian subject hrang hrang – CrPc, IPC, Indian Evidence Act, Minor Act, Language (English & Hindi) Medical Science leh Police Manual bakah silai kahte zir a ni a, training chhuak an thlah takte hi Constable aṭanga Naik-a kaisang tur (Junior Under Officer) mi 103, Naik aṭanga Havildar kai tur (Senior Under Officer) mi 100 leh, Havildar aṭanga SI a kai tur (Platoon Commander) mi 97-te an ni a, tun ṭuma training zawng zawng hi mi 300 an ni a, engemaw harsatna vangin mi 3-ten training an zo theilo a ni.