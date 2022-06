Inspection Team-ten District Jail an tlawh

Nimin chawhnu khan Serchhip District Jail Inspection team chuan Renee Lalremsiami Hmar, Principal Magistrate kaihhruaiin Serchhip District Jail an tlawh a, thil dik lo hmuh an nei lo.

Serchhip District Jail-ah hian kum 18 hnuai lam tâng an awm lo tih an finfiah a, Inspection team-te hian hmeichhia leh mipa dahna hmun tlawh ve ve-in, jail-a awm te chu an hriselna dinhmunte zawh an ni a, an thubuai neih meka hriat duh an neihte zawhna hun hawn-sakin, Renee Lalremsiami a chhang nghal zel a, thubuai lian zual neite chu Central Jail, Aizawl lama thawnthlak an ṭul tur thu hrilhin, Serchhipah ukil rawih man ngai lo chi pahnih sawrkarin a dah thute a hrilh a, thubuai neih chuan a rang lama ukil neih vat a finthlak thute sawiin, tuna sawrkarin zu khapna a kalpui mekah inhremna a na hle a, zu kaihhnawiha thubuai neih chu case dang ang bawkin a hlauhawm tawh hle a ni a ti a, anmahni vengtuten ṭawngkaa an lo dilsak Futsal ball pek dan kawng an dapsak tur thu a sawi bawk

Tun dinhmunah Serchhip District Jail-ah hian mi 51 an tâng mek a, an zinga 5 chu hmeichhia niin, pakhat chuan fa pawm lai a nei a, tâng 14 chu convicted an ni a, pakhat chu hmeichhia niin, foreigners act a tâng pakhat a awm bawk.

Jail-ah hian puantahna khawl pakhat awmin, hmeichhia aiin mipain puantah an zir peihin an thiam zawk a, Jail danga hman tur jail tâng uniform an tah ṭhin a, vawk 6 vel vulhna tur Jail compound-ah hian sak zawh a ni bawk.

Jail tlawhtu Inspection team-ah hian Principal Magistrate bakah C.Lalhminghlua, president, MJA Serchhip District leh Saizikpuia Sailo, Legal cum Probation Officer DCPO Serchhipte an tel a, Lalding-liana Chinzah, Superintendent leh a thawhpuiten an lo dawngsawng a ni.