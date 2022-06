Inter-Branch YMA Football Quarter Final khel zo

Serchhip Sports Complex-a khelh mek F.Zothan-mawia Memorial Inter-Branch YMA Football Tournament-ah nimin khan Quarter Final khelh zawh a ni a, inkhel hmasa berah Chhim Veng Branch leh Field Veng Branch te hun pangngaiah 1-1 a an inhneh-tawk hnuin Panalty shootout ah Chhim Veng hi 3-0 a chakin semi final an lut a ni.

Khelh hnihnaah Vengchung Branch in 2-0-a Serchhip Kawnpui North Branch hnehin semi final an lut bawk a, Chhekhnai Branch-in 6-1-in Serchhip Kawnpui South Branch an hneh a, P&E Veng Branch in 1-0-a New Serchhip Venglai Branch hnehin semi final an lut bawk.

Vawiinah inkhel chawlh lailawk a ni ang a, semi final hi naktukah khelh a ni ang. Semi final hmasa zawkah Chhim Veng Branch leh Chhekhnai Branch te intumin Vengchung Branch leh P&E Veng Branch-te an inkhel bawk ang.