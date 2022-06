Kawng laihin environment a tihchhiat titawp tura hmala turin CM ngên

Youth for Environment Justice Mizoram (YEJM) leh ṭhalai pawl hrang hrang – Lunglei, Serchhip, Hnahthial leh Saikhawpui ṭhalai pawlte chuan, NHIDCL kawng laihin environment a tihchhiat nasat lutuk tihtawp a nih theih nana hma la tura ngenna Chief Minister Zoram-thanga hnenah an thehlut.

An ngennaah hian NHIDCL-in India environment dan leh hrai pakhatmah an zawm lo tih tarlangin, Envi-ronmental Impact Assessment (EIA) an tihna awm-chhun, NH-54 (widening) Aizawl to Tuipangah pawh EIA report leh plan an zawm hmuh tur a awm lo tih an sawi a, “Leilung fate duhdan ngaih pawimawhna chhete mah nei loin, rapthlak takin kan environment an nghaisa/ suamsam a. Mipui thinurin kan kuta dân kenkawh hna kan thawh hma ngeia hma i lak a ṭul a ni,” an ti.

NHIDCL-te hmalakna hrang hrang an endik aṭangin, kan lui kawr leh luite (seasonal leh perennial river) a chhilh chu 99.9% a ni tih huai taka an sawi ngam thute an tarlang a, zirchianna aṭanga danin, Mizoram chu Himalayan state zawng zawng zingah sik leh sa inthlak danglam avanga state dinhmun derthawng zinga pahnihna a nih thu te, zirchiannaah chuan, ‘Mizoram chuan thihpui tham hliampui a tuar mek a, chhe rup thei a ni,’ tia tarlan a nih thu leh chu chu Indian Institute of Science leh Indian Institute of Technology te zirchianna a nih thute an tarlang a ni.

CM hnena an thu thlenah chuan Mizoram hmun tina chhungkaw tam tak, lui nungchate mana ei zawngte eizawnna chhut chahsak an nih thu te, chhungkuain hun rei tak, thi leh thau pawlha an sual chhuah, sangha dil, nul leh buh chinna leilet tam tak tihchhiatsak an nih thu te, Mizoram hmun tina mipuite hi tui thianghlim in tur tlachham thei dinhmuna a din thute an tarlang a ni.

CM hnen a ngenna an thlenah hian Serchhip ṭhalai Pawl aiawhin an president, T.Biakcham-liana’n hming a ziak a, pawl hrang hrang aiawhten hming an ziak bawk.