Mizorama oil leh gas zawn chhuah kawnga hmachhawpte chak zawka kalpui dan tur sawiho

Commerce & Industries Minister Dr. R. Lalthangliana hovin Aijal Club Conference Hall-ah Ministry of Petroleum & Natural Gas hnuaia Directorate General of Hydrocarbons (DGM), Oil & Natural Gas Commission (ONGC) leh Oil India Limited (OIL) aiawhte bakah Mizoram sawrkara Department 4 – Geology & Mining, Environment, Forest & Climate Change, Land Revenue & Settlement Department leh PWD hotute ten Mizorama oil leh gas zawnchhuah kawnga hma lak tawhnate leh hmachhawp la awmte chak zawka kalpui a nih theih dan tur chungchang an sawiho.

Meeting-ah hian ONGC leh OIL aiawhte leh mithiam-te chuan Mizorama oil leh gas zawnchhuah kawnga hma an lo lak tawhnate sawi zauin, tlang rama oil exploration hna hautak bik dante an tarlang a, leihnuai chanchin chi khat, seismic survey leh seismic data lakkhawm leh zirchian chuan hun a duh rei bakah tlangrama he chanchin zir a hautak leh a harsat dante an sawi lang a, chuti chung chuang hemi kawnga chak zawka hma an lak theih nan aerial survey tih an tum thu an sawi.

ONGC-in lei an verhna tur Hortoki Drilling Site pawhna tur kawng sial meka hma an lak dante PWD Engineer-in-Chief Bowman-a’n a sawi a, ONGC Executive Director Sushma Rawat leh OIL Geophysicist Y Ranjeet Singh-ten an hmalak tawhnate sawiin, DGM Chief Geophysicist Sarvind Ram chuan oil company-te lei an verh theihna license tawp tawh chu kum 4 dang pawhsei turin an dawng tawh tiin, hei hi bawhzui mek a nih thu a tarlang.

Joint meeting chuan Mizorama oil leh gas zawn chhuah hna chak zawka kalpui a nih theih nan leihnuai chanchin seismic data agency pahnihin an lak-khawm leh an zirchiante chu inhmanṭawm thei tura hma lak nise tiin an rawt a, Mizoram sawrkar aiawhte nen a khât tawkin oil company-te hian meeting nei ṭhin se tiin an rawt bawk a ni.