Khân hrang hrang atangin theihtawp chhuaha ruihhlo beih a tul:Chief Minister

Chief Minister Zoramthanga chuan ruihhlo do beihpui puan a ngaih thu a sawi a, khân hrang hrang aṭanga theihtawp chhuaha beih a ṭul thu a sawi.

Nimina Assembly House Annex Conference Hall-a ‘International Day against Drug Abuse & Illicit Trafficking’ a hmanpuinaah Chief Minister chuan he thu hi sawiin, ruihhlo do kawnga hmalakna lo awm tawhte chu fakawm a tih thu a sawi a, chutihlai chuan nasa taka beihpui thlak a ṭul thu sawiin, ti chhin, ti ṭan an awm loh nan zirlaite hnenah inzirtirna beihpui ngawrh taka kalpui ṭul a tih thu a sawi a. Vantlang mipui ang pawhin theihtawp chhuah a ṭul thu a sawi a, Mizo chu ‘regimented society’ kan nih avangin hun reilo te an zirtirna tha nen faina chungchangah pawh nasa takin hma kan lo sawn tawh ang bawkin ruihhlo do kawngah pawh hma kan sawn theih ngei tur thu a sawi.

Chief Minister chuan Seṭhawna ruihhlo ngaite enkawlna hmunpui buatsaih mek chu zau taka ṭangkai taka hman a nih dan turte a sawifiah a, ruihtheihthil ngawl vei leh a kaihhnaih harsatna te avangin Mizoram chu langsar mahse, vanduai-na chu malsawmnaah chantirin, a do kawngah leh ruihtheihthilin a tihbuaite enkawlna kawnga thawh ṭhat avanga entawntlak kan la nih theih thu a sawi.

Khualzahawm Social Rehabilitation Board Vice-Chairman, K.Liantlinga chuan ruihhlo avanga harsatna tawk leh nun tlachhe mek hmachhawn thiam tura inzir a ngaih thu a sawi a, Mizoram chu ruihhlo tawlhna kawng pakhat a nih avangin a bawiha tâng pawh an tam phahin, ram tichhiain ṭhalaiah harsatna nasa tak a thlen thu a sawi.

He hun hi Arun Mishra, Social Welfare & Tribal Affairs Department Secretary leh Organising Committee Chairman ni bawk chuan a kaihruai a, Dr.Ruth Lalmuanpuii, Psychiatrist, Civil Hospital Aizawl leh Lalrindika, MSD&RB, SW&TA-te hnen aṭangin Motivational Speech ngaihthlak a ni a, Peter Zohmingthanga, Asst. Commissioner, Excise & Narcotics chuan thu sawi bawkin, SW&TA Director Zodingpuii chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.

Ruihhloin a tihbuaite enkawl kawnga hnarkaitu thi tate leh ruihhlo zawrhna do hna an thawh laia nunna chân ta te sunna hun hman a ni a, heng bakah hian ruihhlo do kawnga thawkte chawimawina neih a ni bawk.

Programme hi SW& TA, DC Aizawl, H&FW, Mizoram Police, Excise & Narcotics, Hr. & Technical Education, IG Prison, SCERT, I&PR, School Education, MRHG & CD, 2 Assam Rifles, Project Pushpak, BSF, MSACS, CYMA, MDUF, FINGODAP, MSD & RB (SW&TA) ṭangkawpa buatsaih a ni.

Chawimawina dawngtute

Supply Reduction:

i) Central YMA

ii) Excise & Narcotics

iii) Mizoram Police

iv) 2 Assam Rifles Bn

Demand reduction:

i) Dr. RL Sanghluna

ii) VL Ruata Ralte

iii) Hrangthanmawii

iv) Zothanpuii

v) Vanlalvuana

vi) Lalduhawma Chawngthu

Harm Reduction:

i) Grace Home,

Mizoram SYNOD

ii) Shalom