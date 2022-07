Serchhip District-a NFBS dawng turin mi 30 thlan an ni

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah chhungkuaa eizawngtu ber boralte sawrkarin a chhawmdawlna National Family Benefits Scheme 2021-2021 dawng tur thlanna neia ṭhukhawm District NFBS Selection Committee chuan mi 30 an thlang.

Chairman, Lalmuansanga Ralte, Addl DC, Bawrhsap mawhphurhna la mektu kaihhruaia ṭhutkhawmah hian Member Secretary F.Lalngaihawmi, District Social Welfare Officer, Aizawl ‘E’ chuan chhungkuaa eizawngtu ber a boral thulha chhawmdawlna he NFBS scheme chungchang leh a dil dan kalhmang tlangpui a sawifiah a ni.

National Family Benefits Scheme dil theite chu kum 18-59 inkar BPL, PHH leh APY Chhungkua, Ration Card a hming chuang, India khua leh tui dik tak an ni ngei tih finfiahna, Ration Card, Bank Account, Adhaar Card leh Voter ID nei an ni ngei tur a ni a, chhungkuaa eizawngtu ber boral fate chu kum tlinglo an ni tur a nih bakah khawtlang pawhin he ṭanpuina hi dawng tlaka an ngaihte an ni ngei tur a ni bawk a ni.

Serchhip District ah 2021-22 chhung hian he Scheme hi mi 30-te hnenah pek tura ruahmanna siam a ni a, dilna hi 41 lûtin chungte chu uluk taka an zirchian hnuah a dawng tlak mi 30 an thlang chhuak a ni. Heng mite tan hian ₹600,000/- sanction niin, tanpuina dawng tura thlan mi 30 te hnenah ₹20,000/- ṭheuh an bank Account-ah a pek tur a ni a, NFBS kaltlanga ṭanpuina hi mi pakhatin vawi khat bak a dil theih loh a ni.

Selection Board Meetingah hian member-te chu – Lalduhoma, Bialtu MLA, DLAO, Project Director, DRDA, ICDS bakah, NGO aiawhin Sub Hqrs YMA leh Sub Hqrs MHIP aiawhte an tel a ni.