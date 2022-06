Lawrkhawm (27.6.2022)

Hri kai 2 hmuh belh leh

Inrinni khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 2 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Police Training School, Thenzawl aṭangin a ni a, heti hian ni 2 chhungin PTS-ah hian hri kai 25 hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,039 niin, nimin, Pathianni khan hri kai enkawl dam pakhat a awm a, tunah hian hri kai enkawl 29 awm mekin, mi 13975 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Drugs Awareness Campaign ṭan dawn

Serchhip Ṭhalai Pawl (SṬP) chuan Serchhip khawpui chhunga High School chin chung lama Drugs Awareness Campaign kalpui an tum chu vawiin hian an hawng dawn a, a hmasa ber atan chawhnu dar 1:30 hian Govt. Serchhip High School leh Govt. Higher Secondary School zirlaite pualin an school tualah hun an hmang dawn a, hetah hian Lalnuntluangi Renthlei, Counsellor, Lalnuntluangi Renthlei, Counsellor, ICTC, Serchhip District Hospital hman a ni dawn a, JOD Band an zai dawn bawk a ni.

Hnatlang nei

Lunglei District MJA te chuan Inrinni khan an thing phun samfai leh thing ṭiak phun belh hnatlang an nei a, he hun hi Agriculture Minister C.Lalrinsanga’n a hmanpui a, MJA Lunglei te hian Green Mizoram Day pualin kum 6 liamta aṭang khan Pukpui khaw dai leh Observation Home bul Kawmzawlahte thing ṭiak an lo phun tawh a a ni.