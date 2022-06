Kum 2020 chhungin Mizoramah POCSO Act 2012 hnuaia thubuai ziahluh 105 a awm

National Crimes Record Bureau buatsaih ‘Crime in India 2020’-a a landanin, kum 2020 chhungin hmeichhiat mipatna hmansualna kawnga naupang humhimna dan, POCSO Act 2012 hnuaiah Mizoram aṭangin thubuai 105 ziahluh a ni a, India hmarchhakah POCSO Act hnuaia thubuai ziah luh tam ber pathumna niin, Assam-ah thubuai ziahluh tam berin, Meghalaya-in a dawt a ni.

Nimin khan Rajya Sabha MP K.Vanlalvena chuan Aijal Club-ah National Commission for Protection of Child Rights leh Mizoram State Commision for Protection of Child Rights (MSCPCR)-te ṭangkawp buatsaih ‘State Level Sensitization cum Consultation Workshop on Handling POCSO Cases for Advocates of DLSAs/Procecutors, Special Juvenille Police Units & CWPOs’ a hawng a, hawnna thu sawiin, K.Vanlalvena chuan naupang dikna humhalh leh naupang venhim chu hnam changkang leh hmasawn apiangin an ngai pawimawh a, naupangte chu hnam rohlu ber an ni tih hria a, naupang an nih laia an chanvo humhalh chu ram leh hnam anga kan tih tur pawimawh tak a ni, a ti a. Nu leh pa, chhungten naupang zawk enkawl dan turah tih loh tur te, tih turte kan hriat a pawimawh em em a, an mamawh ang leh an phu ang enkawlna kan pek chuan an puitling thlengin nghawng tha tak a nei ṭhin a, an nihphung tur chherna kawngah naupan lai aṭanga bul ṭan a ngai tih hi hre thar tura chahin, hmalam nun (future) piah lamah naupangten dan angin humhimna an dawng em, naupang chanvo humhalh sak an ni em tih chu zawhna inzawh fo tur leh hemi kawnga zirtirna uar zual zel turin thawktute a sawm bawk.

MSCPCR Member Secretary Zoramthangi Chhangte chuan kalkhawm-te lawmna thu sawiin, MSCPCR Chairperson Dr. C.Lalsangzuala pawhin thu a sawi a ni.

Sentization and Consultation Workshop-ah hian Forensic Inputs in Investigation of Sexual Offences, Legal Process and Victim Compensation under POCSO Act, 2012 te zirho a ni a, heng bakah hian MSCPCR Member J.Malsawmzuala chuan ‘Way Foward Action Plan for State’ tih thupui hmangin a sawi bawk.