Lawrkhawm (24.6.2022)

Hri kai pahnih hmuh belh leh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai pahnih hmuhchhuah belh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Thenzawl mi ve ve an ni a, heti hian Serchhip District-ah hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu 14,013 niin, tunah hian hri kai enkawl pali awm mekin, mi 13974 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Vawiinah Semi-Final

Serchhip Sports Complex-a khelh mek F.Zothanmawia Memorial Inter-Branch YMA Football Tournament semi final vawiin hian khelh a ni dawn a, chhun dar 12:00 ah semi final hmasa zawkah Chhim Veng Branch leh Chhekhnai Branch te intum in chawhnu dar 2:00 ah Vengchung Branch leh P&E Veng Branch ten semi final hnuhnung zawk an khel ang.

Chhanchhuah ngaite chhan chhuak kim

Assam tuilian avangin Silchar-ah Mizo thenkhat harsatna tawka tangkhang-te chhanchhuak tura Mizoram sawrkarin Rescue team a tirh chuan nimin zing dar 6:30 aṭang khan chhanchhuah hna thawk ṭanin, nimin khan Silchar khawchhunga ṭanpui ngai nia an hriat mi 33 chu an vaiin hmun him lam, Silchar-a Mission Compound-ah hruai chhuah vek an ni tawh a, an zîngah hian mi 16-te chu Mizoram lama haw tur an ni a, an hawna turin Vairengte aṭangin Sumo pakhat tirh a ni a, nizan khan Vairengte-ah an riak ang. NDRF leh Assam Regiment, Masimpur-ten an chhanchhuah theih loh hnamdang mi 10 chuang pawh rescue team leh Silchar YMA ṭangkawpte chuan an chhanchhuak tel nghal bawk a ni.