Vawk suatte zângnadawmna hmawr bawk tep tawh

AH&Vety Minister Dr K.Beichhua an African Swine Fever (ASF) leng avanga vawk suatte zângna-dawmna tur sawrkarin a buaipui mek chu a hmawr an bawk thei tep tawh, a ti.

He thu hi nimina PIGFED Ltd. Annual General Meeting, Vety Polyclinic Conference Hall, Aizawla neih a hmanpuina-ah a sawi a, Dr K.Beichhua chuan ASF lêng avangin nasa taka vawkvulhtuten an tuar chu pawi a tih thu a sawi a, vawk suatte zangnadawmna tur chungchangah amah ngeiin sawrkar laipuia minister-te a dawr thu sawiin, state leh central nen a chanve (50:50)-a intum semin kalpui a ni dawn a, sawrkar laipui lam chuan cheng vaibelchhe 5 chuang an rawn pe tawh a, a do letna tur State sawrkarin a allocate tawh bawk a, tun aṭanga reilote ah expenditure sanction hmuh a ni dawn tih Minister chuan a sawi.

Dr K.Beichhua chuan PRRS nasa takin a lo leng tawh a, ASF in Mizoram a nuai leh a, vawk vulhtute an lainatawm tak zet a, saa intodelh tura hmalakna pawh nasa taka a sukuk ta chu a vanduaithlak hle a ni, a ti.

PIGFED hian ASF hripui leng an tuar nasa hle a, Thenzawla an farm ah vawk 53 an thi a, 208 suat a ni bawk a, Selesiha an farm ah vawk 15 an thi a, 33 suat an ni bawk. ASF avang hian heng an farm pahniha vawk an vulhte hi an mang vek a ni.