Lawrkhawm (30.6.2022)

Hri kai 6 hmuh belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 2 hmuhchhuah belh leh an ni a, hri kai hmuhchhuah belhte hi Thentlang mi ve ve an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 14,053 an ni a, nimin khan hrikai enkawl 3 chhuahtir leh niin, tunah hian hri kai enkawl 40 awm mekin, mi 13978 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Ṭhukhawm

Nimin khan Serchhip District Bharat Scouts & Guides Committee chu Block Resource Centre ah an ṭhukhawm a, hma an lak chhoh dan tur hrang hrangte an rel a, meeting hian Tritya Sopan Camp neih chungchang te, Social Activity neih chungchang-te leh hmachhawp dang an neih mekte kalpui zel dan tur an rel a, District Vice Presidents thar pahnih Lalmuansanga Ralte, Addl. DC leh Lalsiampuii, DCPO-te an ruat belh bawk. Meeting hi Vanlalchhana, SDEO-in a kaihruai a ni.

Vawiinah Remna Ni lawm dawn

Mizoram sawrkar buatsaihin vawiin hian Mizoram hmun hrang hrangah ‘Remna Ni’ lawmna hun buatsaih a ni dawn a, Serchhipah chuan chawhma dar 11 aṭangin BNRGSK Hall, BDO Office Complex, P&E Veng-ah hman a ni dawn a, he hunah hian Dy. Speaker Er. Lalrinawma chu khuallian a ni dawn a, Jt. NGO Coordination Committee leh Serchhip Distric PAMRA aiawhten thu an sawi bakah Remna Ni lo awm dante ngaihthlak a ni ang a, zaithiamte an zai bawk ang.