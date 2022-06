Martar-te Lungphun Silver Jubilee lawmna hun hmang

Congress Ṭhalai, Mizo-ram Pradesh Youth Congress Committee (MPYCC) chuan nimin khan CTI Sesawng-ah Martarte Lungphun kum 25-na (Silver Jubilee) lawmna hun a hmang a, MPYCC President hlui leh MPCC Treasurer ni bawk Zodintluanga Ralte, MLA-in a hmanpui.

Zodintluanga chuan, “Mizoramah rambuai ṭah leh haṭhialnaah kan rum a, Congress party zarah remna leh muanna kan nei ta a, kan sawi duhte sawi ngam kan nih takah chuan ram tana nunna chân tate ngaihthah an ni kha MPYCC rilru a na em em a, MNF sawrkar, a ti tur bera kan ngaihin an sawrkar lai pawha an ngaihsak loh avangin he Martarte Lungphun pawh hi kan tih turah ngaiin kan ti ta a ni,” a ti a, Aizawl tlak lamah mipui aṭanga nawrna (pressure) nasa tak karah thinlung tak taka tih ni lo, Martarte thlan an siam ve leh hnuhnawh a ni, a ti.

MPYCC-ten Martarte Lungphun an dintirh laia MPYCC President John Rotluangliana, Ex-Minister chuan Martarte Lungphun chu an thihna hmun hriat tawh loh, an ruang phumna hriat tawh lohte tan Thlan tak taka ngaitu an tam hle tih a sawi.

Martarte Lungphun hi June ni 27, 1997 khan a hun laia Chief Minister Lal Thanhawla’n a hawng a, tunah hian Lungphunah hian hming 1168 a chuang mek a ni.