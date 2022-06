Tui bill ennawn a hun tawh:Dy. CM

Deputy Chief Minister, PHE Department changtu ni bawk Tawnluia chuan thil man sang zel ngaituahin leh Department chu sum thawk chhuak tura Revenue target-te tuk an nih ṭhin angin tui bill ennawn chu a hun ve tawh thu leh, an tihmakmawh a ngai a, hei hi mipui lam pawhin an hriatthiam a ṭul hle a ni, a ti.

He thu hi nimina Multipurpose Hall Beraw Tlanga PHE Department-in kum 2022 atana an hnathawh thlirhona hun a hmanpuinaah a sawi a, Tawnluia chuan tui bill tuna hman mek chu kum 11 chuang hman a ni tawh a, Tlawng tui pump leh sem nan Department-in tui litre khat zelah pawisa 7 a sen laiin litre 5000 chin hmang te chuan pawisa 4 chiah an chawi a, sawrkarin litre khat zelah a chawibelh chu pawisa 3 a ni a, hei hi subsidy-ah a ngaih theih a, sawrkar tan sum hlohna a ni a ti.

Sawrkar laipui hnuaia Jal Jeevan Mission Scheme kaltlang hian thingtlang a cheng-te chu a thlawnin tui connection pek vek tur an ni a, Mizoram chu he Scheme kalpui ṭha zing ami a nih thu sawiin sawrkar laipuiin Scheme tawp tura a tih kum 2024 hma, 2023-ah he hna hi Mizoramin thawh zawh a tum tih a sawi bawk.