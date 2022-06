MZU UG Exam-ah Govt. Serchhip College che tha; H.Lalzawnchhuahi top-10-ah a lang

Mizoram University-in Under Graduate examination 2022 a buatsaih result chu nimin khan tihchhuah niin, Govt. Serchhip College aṭangin Bachelor of Arts (BA) pass chhuak thar 73 awmin, Bachelor of Science (B.Sc) pass thar 24 an awm a, Bachelor of Computer Application (BCA) pass chhuak thar 5 an awm bawk a, B.Sc pass zingah hian H.Lalzawnchhuahi chu MZU hnuaiah pakuana a ni.

Govt. Serchhip College aṭang hian VI Semester BA (Final Year)-ah Exam beitu zirlai 82 zinga 73 an pass a, 89.02% pass-in, Distinction-ah 12 leh First Division-ah 61 an pass a ni.

VI Semester B.Sc (Final Year)-ah Exam beitu zirlai 27 zinga 24 pass-in 88.89% an pass a, Distinction-ah zirlai 13 leh First Division-ah 11 pass-in B.Sc (Chemistry)-ah H.Lalzawnchhuahi D/o Zohmingthanga, Serchhip Chanmari Veng chu a pumpuiah Top Ten-ah tlingin pakuana a ni.

Govt. Serchhip College aṭang hian VI Semester BCA (Final Year)-ah Exam beitu zirlai 5-te pass kim vekin 100% an pass a, an vai hian First Division-ah an pass a ni.

Govt. Serchhip College aṭang hian II Sem BA (1st Year)-ah zirlai 175 zinga 171 pass in 97.71% an pass a, IV Sem BA (2nd Year) ah zirlai 107 zinga 105 pass in 98.13% an pass bawk.

II Sem B.Sc ah zirlai 28 te pass kim vekin 100% an pass a, IV Sem B.Sc ah zirlai 21 te pass vekin 100% an pass bawk a, II Sem BCA ah zirlai 7 te pass vekin IV Sem BCA ah zirlai 5 te an pass vek bawk.