Pension kum tihsân tumna awm mek duh lo

MZP chuan Mizoram sawrkar hnuaia hnathawkte pension kum tihsan tumna awm mekah tuna hman mek kum 60 chu ṭha an la tih thu an sawi.

Nimin khan MZP Gen. Hqrs. executive meeting MZP Conference Hall-ah neih a ni a, hemi hnua thuchhuah an siamah MZP chuan ṭhalai hna zawng mek leh dil mekte tan kawng zau zawk a inhawn zel theih nan pension kum tisang lo turin Mizoram sawrkar a ngen nghal a ni.

Hei bakah hian tun hnaia Mizoram Subordinate Services Selection Board (MSSSB)-in Combined Graduate Level Examination a buatsaiha hna hrang hrang a lakah, Mizo dik tak, tling leh tlak an awm laia hnamdang pathum lak tel an ni chu MZP chuan pawi an tih thu leh an ngaih thutak thu an sawi a, tun hnuah Mizoram sawrkar hnuaia hna lak reng rengah a tling leh tlak rau rau zingah ram leilungfa, Mizo dik tak duhsak zel tawh turin an ngen a, a ṭul angin enzui zel pawh a tum bawk a ni.

Meeting chuan Remna Ni, June ni 30 chu hman leh ngei nise a ti a, Organising Committee pawh an din nghal a, Zofate inkhawmpui lian ‘Zofest’ pawh kumin chhung ngeiin, Lamka (Churachandpur) Manipur-ah neih tura hmalak mek a ni.