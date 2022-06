PM-in Chite lui then thianghlima hman tangkai a fak

Prime Minister Narendra Modi chuan nimina ram mipuite hnena thuchah a sawi, Mann Ki Baat-ah Chite lui then thianghlima hman ṭangkai a ni chu a fak.

Prime Minister chuan Mann Ki Baat-ah hian Waste to Wealth kaltlangin hmalakna hlawhtling takte thlir ṭhin a ni, a ti a, hemi hmalakna atana entirna pakhat chu Mizoram Capital khawpui Aizawl hi a ni tiin, Aizawlah hian lui mawi tak pakhat Chite lui a awm a, hun rei tak aṭang tawhin bawlhhlawh paih khawm a nih avangin bawlhhlawh paihna hmun ang maia en a ni hial a, hun reilote kalta atang khan he lui chhanchhuah hna hi thawh a ni a ti.

Mizoram Chite Lui tithianghlim tura hmalakna atan hian a hmuna agency-te, Social worker-te leh mipuite chuan inlungrualin Save Chite Lui Action Plan an kalpui ta a, Lui thenfai hna bulṭanin Waste to Wealth creation (hnawm-hnawk aṭanga hausakna siamchhuah) chu a takin an kalpui ta a ni, a ti a. Chite Lui ah hian plastic leh polythene a khat vek a, he lui thenfai hna thawk mektuten plastic rawn chhuakte hmangin Mizoram chhunga thingtlang khaw pakhatah a vawi khatna atan plastic road siam chhuah a ni a, Faina leh hmasawnna a kal kawp a ni, a ti.

Save Chite Lui Movement-a general secretary Rochamliana chuan Chite lui chungchang Prime Minister-in a sawi chu lawmawm a tih thu a sawi a, Prime Minister thusawi hian an hmalakna zel turah pawh nasa takin a fuih a ni, a ti.