F.Zothanmawia Memorial Inter-Branch YMA Football Tournament chu Inrinni khan Serchhip Sports Complex-ah khelh zawh niin, Vengchung Branch YMA an champion.

Final-ah hian Vengchung Branch YMA hian 3-1-in Chhekhnai Branch YMA an hneh a, Vengchung tan hian Lalpekhlua chuan goal 2 (40′, 86′) a thun a, Lalchawi-mawia chuan goal khat (23′) a thu bawk a, Chhek-hnai Branch YMA goal awmchhun hi Lalthuthlunga (23′) thun a ni a, Lalthu-tlunga hi Best Young Player-a thlan a ni nghe nghe a ni.

He tournament-ah hian David Lalawmpuia (Veng-chung) chu Best Player-a thlan niin, goal 6 thuntu Rodinsanga (Chhim Veng) chu top scorer a ni a, C.Lalhriatzuala (Field Veng) chu best goalkeeper-a thlan a ni bawk.