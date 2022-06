MIMA-in tuialhthei khuahkhirh thuai tawh lo turin an duh

Mizoram Merchant Association (MIMA) Gen. Hqrs. chuan thuchhuah siamin, state dangah kawng a chhiat emaw, tui a len emawin sawrkarin tuialh-thei khuakhirhna thupek (POL control order) a tichhuak nghal zel chuan mipui a tichiai hle ṭhin tih an sawi a, “POL control vat tawh suh se,” an ti.

MIMA chuan thuchhuah an siamah chuan hetiang thu hriat a nih veleh mipui POL la tur petrol pump-ah an intlar pet put zel a, mipui an mangan hle ṭhin a ni an ti a, mipuiin burin an dawh thei lova, hetihlai hian sawrkar lam erawh chuan Coupon-in a duh zat a la zung zung thei a, eizawnnaa lirthei hmangtute phei chu an mangang tak zet zet a ni, an ti.

Petrol a vâng dawna hriat a nih veleh black-a petroleum zuartute petrol la-in, petrol pump bulah petrol zuarin an intlar pet put a, vengtin tih theihah black-in an zuar bawk a, hemi avang hian petrol stock sa hi a zo zung zung a ni thei tih an sawi a, Petrol black a zawrh hi phal loh a ni a, hei hi control a tul tak meuh a ni. Petrol pump a thawktute nen pawh inthurual awl tak a ni thei a ni, an ti.