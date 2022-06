Serchhip District-a mirethei in sak tanpuina dawng tur thlifimtu Committee thukhawm

Serchhip District a khawpuia mirethei Insak ṭanpuina PMAY(U) dawngtu tur thlifimtu, Serchhip District Screening Committee under PMAY, HFA (Urban) chu nimin khan DC’ s Meeting Hall-ah an chairman leh District Bawrhsap ni bawk Nazuk Kumar, IAS hovin an ṭhukhawm a, Deputy Speaker Er. Lalrinawma, Tuikum AC bialtu MLA pawh member a nih angin a tel.

PMAY (Urban) HFA 2nd DPR-ah hian Serchhip aṭangin mi 985-te chu insak ṭanpuina dawng tur hian thlan chhuah an ni phawt a, heta tang hian mi 14-te chu chhan hrang hrang avangin paih an ni a, a hma deuh khan mi 34 te chu paih an lo ni tawh bawk a ni.

Thenzawlah 2nd DPR aṭanga insak ṭanpuina dawng tur hi mi 296 thlanchhuah an ni bawk a, heng zinga mi 1 chu paih a ni bawk.

Nimin meeting-ah hian Serchhip leh Thenzawl aṭanga paih leh takte chungchang hi thlirhovin, paih leh rih an nih tak chhan chungchangte ngaihthlak a nih hnuah lungrual takin an pawm tlang a. Hei bakah hian Beneficiary Led Construction (Insakna loan pung tlem chi) dawngtu turte pawh nimin khan an ngaihtuah nghal bawk.

2nd DPR-a PMAY (U) dawngtu turte tan hian March ni 24 aṭanga 28 khan DC Conference hall leh Ramlai Community Hall, Chhiahtlangahte Scheme chungchanga inhmelhriattir-na leh hmalak dan turte inhrilhhriatna hun hman a lo ni tawh a, inkaihhruaina awm-saah chuan insak ṭanpuina dawng turte hi vawi thum installment-a pawisa pek tur an ni ang a, 1st instalment-ah ₹60,000, 2nd leh 3rd Instalment-ah ₹30,000/- ve ve pek an ni dawn a ni.

He Screening Committee-ah hian Bawrhsap chu Chairman niin, District Urban Development Officer (DUDO) chu Member Secretary a ni a, District chhunga MLA-te bakah Addl. DC, SDO (Sadar), SDO (Civil) Thenzawl & N.Vanlai-phai, Settlement Officer, Lead Bank Manager, Serchhip Joint VC Chairman, Thenzawl Joint VC Chairman leh North Vanlaiphaite chu member an ni.