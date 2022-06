Super-Speciality Cancer and Research Centre din tur chungchang JICA Survey team-in Governor an sawipui

Mizoram State Super-Specialty Cancer and Research Centre (MSSSCRC) dinna tur survey tura Japan aṭanga lo kal, Japan International Cooperation Agency (JICA) Survey Team leh an thawhpuite chuan Raj Bhavan-ah Governor Hari Babu Kambham-pati an kâwm a, MSSS CRC dinna tur atana thil ṭul leh pawimawhte an sawipui.

Governor nena inkawm-naah hian JICA survey team aiawhin Hiroshi Ako, Team Lead of JICA Survey Team, Nula Hanako Miyoshi, Expert, Hospital Management, Dr. Ranga, IT Consultant Survey Team leh Dr Lalbiakmawia Ngente, Consultant, Survey Team-te an tel a ni.

JICA Survey Team aiawhin Hiroshi Ako, Team Lead JICA Survey Team chuan Survey an kalpui dan te, MSSSCRC sak an tum dan te, MSSSCRC sak zawh hmaa state sawrkar lam aṭanga a thawktu tur lo lâk leh thil pawimawh dang lo chinfel ngai chungchang-te leh he project kaihhnawih a hriattur pawimawhte a sawifiah a, MSSSCRC project chu a ṭha thei ang bera duan a nih thu te, an uluk thute leh project siam chhungin state sawrkar leh mipui lam aṭanga thlâwpna an la mamawh zel tur chungchangte pawh a sawi a, central sawrkar dawr a ṭul hunah pawh a ṭul anga Governor puihna pawh an la mamawh tur thu a sawi bawk a ni.

Governor chuan Mizoram mipuiten cancer damdawi in ṭha bik a neih theihna tur sum leh thluak sengtu JICA official-te leh JICA Survey team chungah Mizoram mipui aiawhin lawmthu a sawi a, JICA team-te chu Zoram mipui leh sawrkar chuan an hma-laknaah thlawp tlat an tum a, state sawrkar lam aṭanga tihtur ṭulte pawh Mizoram sawrkar chuan ṭha taka a tih tur thu a sawi a ni.

Governor chuan vanduai thlak takin Mizoramah cancer vei an tam hle a, heng cancer vei zinga a tam zawk hi damdawi in changtlung zawk – Delhi, Mumbai, Vellore, Kolkata leh hmundangahte kalpui an ngai tlangpui a, cancer inekawlna senso a hautak thei hle a, MSSSCRC sak zawh hunah erawh chuan cancer vei te tana senso sang lutuk chu a ziaawm tawh dawn hle a ni a ti a, Mizoram mipuiin he Cancer Damdawi In changtlung tak hi mamawhna a san tawh a vangin a hun taka sak zawh hmana, hman thuai kan nghak hlel hle a ni a ti bawk.

JICA Survey Team-ten report an pek dan chuan tunah hian Survey hna kalpui mek a ni a, hei hian kum 2 emaw a la duh tura chhût a ni a, kum 2028 kum tawpah chuan MSSSCRC hi a mamawhtute tana hman theih a peihfel beisei a ni.