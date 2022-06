Serchhip District-a NHIDCL-in NH-54 laih zauh hna an thawh mek a hmunah endik

Nimin khan Serchhip District Level Monitoring Committee on Implementation of JICA on National Highway 54 member-te chuan Serchhip district chhunga NH-54 laih zauh hna thawh meka leivung an paih dante a hmunah kalchilhin an endik.

Endiktute hian Khumtung aṭanga ṭanin, Gawar-SCCPL(JV)-ten Serchhip district chhunga an hnathawh tur chin en hmasak a ni a, hetah hian kawng kama Spoil bank pahnih, a thlang lama Tuirini lui awmna chu enho a ni a, Monitoring Committee-te hian heng an spoil bank hman tumte hi pawm theiha an ngaih loh avangin thla 2 chhungin hman tlak hmun dang lo dap turin an hrilh a ni.

Hemi zawh hian Kram Infra. Construction Company-te thawh chin enho zui lehnghal a ni a, hmun hrang hranga Spoil Bank tura thlan (identified)-te tlawhin chumi hnuah Kram Infra Construction office Conference Hall-ah inkawmhona neih zui a ni a, he hunah hian Monitoring Committee chuan NHIDCL aiawhte leh an hnuaia contractor-te chak taka hna thawk turin an duh tih an hrilh a, chutihlaiin sawrkar laipuiin ram ngaw leh nungchate leh a chhehvel ramte himna atana dan a siamte ṭha taka an zawm a ṭul tih an hrilh a, Serchhip – Chhiahtlang By-Pass road bikah pawh environment clearance, hna ṭan theihna khawp phalna (in principle approval) takngial pawh an la nei lo chu, a rang lama ûmzui turin an duh thu an hrilh a, Clearance an la neih loh avang hian dan anga stay order pawh pek an nih thu an hrilh bawk.

Tuna hnathawh mekteah pawh a thawh dan tur ruahmanna awmsa ang ngeia thawk a, leivung paihna hmun atana thlanah chauh leivung paih ngei tur te, an leivung paih tawhna kalsan ngaite pawh mumal taka a dawlhimna an siam phawt loh chuan tawngpawng chhuahsan an remtih loh thute an hrilh a, spoil bank ṭhenkhatah chuan lei dawlna (Gabion Wall) siam belh a, a awmsa tihsan belh te, ko pang chhawr dawh (benching) siam belh te, tui luankawr mumal leh ṭha zawka siam turten company lam hi hrilh an ni a, heng hnate hi a rang lama thawh nghal vek tura tih an ni. Leivung paihna hmun hrang hrang ûmzui dan tur an sawihonaa contractor-ten felfai taka an hmalak zui dan tur an ziah chu Deputy Commissioner-ah thla khat chhungin an thehlut ang a, District Level Monitoring Committee-te nen a ṭul anga endik leh tur a ni dawn a ni.

Inspection Team-te hian Serchhip UD&PA Bawlhhlawh paihna (Dumping Ground) thleng kalin, hemi chin chhim lam bakah, Chhiahtlang leh Serchhip By-Pass Road-te chu hun remchang hmasaah en chhunzawm leh nghal an tum a ni.

Monitoring team te hi Serchhip bawrhsap mawhphurhna chelh mektu Lalmuansanga Ralte, MCS, Addl. DC-in a hova, Member Secretary Lalbiakchama Chawngthu, DFO, Thenzawl te, Mizoram Pollution Control Board aiawhin Dr. Lalramnghaki Pachuau, Scientist B te, Information & Public Relations Department aiawhte, Sub-Hqrs. YMA, Serchhip aiawh te, NHIDCL aiawhte leh Contractor aiawhte an tel a ni.