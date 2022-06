Kum khat chuang hnua Serena Williams-i’n Wimbledon champion leh a beiseina chu Wimbledon First Round-ah Harmony Tan chuan a tihtawpsak nghal.

American Tennis player ropui kum 40 mi hian Tan hi 7-5, 1-6, 7-6 (10-7)-in a hneh lo a, nikum khan first round-a Aliaksandra Sasnovich nen an inkhelh laia a kheimit dinglam a tihnat avangin Williams hian first round a lo paltlang lo tawh bawk a ni.

Serena chuan WImbledon a khelh leh dwn em tih chu a sawi theih loh thu a sawi a, hetihlai hian Grand Slam title pakhat tal chu la lak leh a duh thu a sawi thung.

Petra Kvitova chuan Jasmine Paolini 2-6, 6-4, 6-2-a hnehin second round a thleng a, fourth seed Paula Badosa pawhin minute 56 chhung leka Louisa Chrito 6-2, 6-1-a hnehin first round a paltlang bawk.

French Open finalist, American kum 18 mi, Coco Gauff pawhin first round paltlangin, 2-6, 6-3, 7-5-in Elena Gabriela Ruse a hneh a, 2019 US Open champion Bianca Andreescu pawhin 6-1, 6-3-a Emina Bektas hnehin Second round a lut a, hetihlai hian 2017 US Open champion Sloane Stephens erawh Zheng Qinwen lakah 7-6 (7-1), 7-5-in a tlawm thung a ni.