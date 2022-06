Football thuthang (30.6.2022)

@ Chelsea chuan Brazil forward Raphinha leina atan Leeds United chu £55m-in inremna an neihpui ṭep tawh a, Raphinha hi Arsenal leh Barcelna-te pawhin an ngaihven a ni. (Guardian)

@ Chelsea chuan Paris St-Germain-in an hel mek, Inter Milan defender kum 27 mi, Milan Skriniar lam an hawi ve leh a, Juventus centre-back Matthijs de Ligt, 22, release clause £102m chu a sang mah mah an ti niin a lang. (Mail)

@ PSG chuan Skriniar bakah hian Lille midfielder Renato Sanches, 24, leh Sassuolo-a khel mek, Italy striker Gianluca Scamaca te pawh mimal thilah inremna an neihpui tawh a, heng player-te club ṭheuh hi inremna neihpui tumin an dawr a ngai ta a ni. (Get French Football News)

@ Chelsea chuan Manchester City player lakluh an tum pathumna ni turin Ukraine international Oleksandr Zinchenko, 25, chu an hel leh mek a, Chelsea hian England forward Raheem Sterling, 27, chu an dawr tawh a, Dutch defender Nathan Ake, 27, nen pawh sawi zawm an ni. (Mail)

@ Tottenham chuan Everton forward Richarlison, 25, lakluh tumin hma an la zel a, mahse £20m-a Dutch winger Steven Bergwijn, 24, kal teltir tuma an dawrna chu Toffees hian an lo hnawlsak. (Telegraph)

@ Tottenham hian Everton player pahnih, Richarlison leh England Under-21 winger Anthony Gordon, 21-te lei nan £100m thehchhuak turin an inpeih tawh. (Sun)

@ Manchester United manager Erik ten Hag chuan Barcelona midfielder Frenkie de Jong, 25, lakluh chuan Old Trafford-a Denmark playmaker Christian Eriksen lut tura a hmin theih a beisei. (Star)