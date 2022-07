A man inziak aia toa bungraw hralh lo turin sumdawngte hriattir

Dr Andrew H.Vanlaldika, Controller, Legal Metrology Department chuan hriattirna tichhuakin, Mizoram chhunga sumdawng/dawrkai zawng zawngte an bungraw zawrh lai, a fun chi ang reng rengte a man inziak aia to zawka zuar lo turin a hriattir a, insakna bungraw zuartute pawh bungraw tlo leh hmantlak chiah zuar turin a hriattir bawk.

Hriattirna tihchhuahah chuan Mizoram chhunga sumdawng/dawrkai zawng zawngte chu an bungraw zawrh, a fun chi (Packaged Commodities), a man inziak (Maximum Retail Price) aia sanga zuar leh hralh lo tura hriattir an ni a, MRP inziak hi thai chhiat emaw tihdanglam phal a ni lo bawk a, MRP aia sanga bungraw zawrh leh hralh chu dân anga hrem an ni ang, a ti.

Legal Metrology Department chuan Aizawl Bawrhsap hova an thurel bawhzui nan insak bungrua chhia leh hman tlak loh zuarte man chhuah a, hrem an nih theihna turin Legal Metrology Department official te biakpawh theihna a siam nghal bawk a, Serchhip leh Hnahthial District tan chuan Johny Zonunmawia, Inspector of Legal Metrology (Ph. 9862122408) biak pawh theih a ni.