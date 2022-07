AMRI Hospital, Kolkata-in Mizoram sawrkar hnathawkte a ba-a an inenkawl theihna a titawp

Mizoram sawrkar hnathawk damloten AMRI hospital, Kolkata-a a baa an inenkawl theihna (credit facility) chu kar kalta aṭang khan tihtawp a ni a, hei hi damlo inenkawlna bill, hospital account-ah direct-a lut lo a, damlote account-a a luh hmasak ṭhin vang nia thudawn a ni.

Thulakna tarlan danin, AMRI hospital, Kolkata-in credit facility an tihtawp chungchang hi kar kalta lam khan Kolkata Mizoram house-a Mizoram sawrkar aiawhte an hriattir tawh a, hetianga credit facility an tihtawp chhan hi, treasury aṭanga sum inpek dan system ‘Integrated Financial Management Information System’ (IFMIS)-ah, damdawiina inenkawlna bill (senso) chu direct-a hospital account-ah lut lo a, damlote account-a a luh ṭhin vang a ni tih AMRI hospital hotute chuan an sawi.

Hetianga hospital account-a direct a pawisa lutlo hi hospital lam tan buaithlakna a tam hle tih AMRI hospital hotute chuan an sawi niin thulakna chuan a tarlang a, tuna sum inpek dan phung chu tlin (afford) an inti tawh lo a, an hospital-a direct-a pawisa lutlo chu an tan chhutzui a buaithlak thute an sawi niin a tarlang bawk.

A hmalamah chuan AMRI-a credit facility a inenkawl damlote bill chu, an thawhna department-in an chinfel hnuah, direct-in hospital account-ah a lut ṭhin a, tun dinhmuna treasury kaltlanga pawisa inpek dan system-ah erawh, damlote account-ah pawisa a lut hmasa a, chu chu dam-dawiin lamin harsatna an tawh nachhan nia ngaih a ni.

Hemi chungchangah hian treasury officer pakhat chuan damlo inenkawlna bill treasury aṭanga inpek dan chungchang chu chinfel harsa a nih a rin loh thu leh, direct-a hospital lam account-a pawisa thun chu thil harsa a nih a rin loh thu a sawi.

-Zalen