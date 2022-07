Pangkhuaa ASF len chhan chhui chian dilna CJM-ah thlen

Lawngtlai District Sangau RD Block huam chhunga Myanmar ramri dep a awm, Pangkhuaa vawk hri len chhan chhuichian a nih theih nan Lawngtlai District Magistrate chuan Lawngtlai District Court-a Chief Judicial Magistrate-ah a ṭul anga hmalak a nih theih nan a thlen.

Lawngtlai DC Office-a thawkte sawi danin Pangkhuaa ASF leng mek chu ṭhenawm ram Myanmar aṭanga vawk lakluh vang nia hriat a ni a, District Magistrate chuan thla hmasa ni 24 khan state dang, district dang leh ramdang aṭanga Vawk, Vawksa leh Vawksa aṭanga siam eitur reng reng lakluh a lo khap tawh a, hemi hmalam pawh hian khapna thupek hi District Magistrate chuan a lo chhuah tawh a, tun ṭuma Pangkhuaa Vawk natna hrileng chu ṭhenawm ram, Myanmar aṭanga Vawk lakluh aṭanga darh nia hriat a nih vangin, danin a phut angin, chhui chianga, he thila inhnamhnawihte hrem an nih theih nan District Magistrate chuan Chief Judicial Magistrate-ah a thlen ta a ni.

Tun dinhmunah official-ten an sawidanin Pangkhua-ah hian Vawk damlo thi 21 awm tawhin, Vawk damlo, sawrkar hriatpuina a tihhlum 69 a awm tawh a ni.