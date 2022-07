Laldenga thih chamah hun hmang

Nimin khan MNF dintu leh president hmasa ber Laldenga thih cham vawi 32-na a ni a, hemi pual hian Aizawl Treasury Square-a a thlanah hun hman a ni.

He hunah hian MNF President leh Chief Minister ni bawk, Zoramthanga hovin Laldenga zahna chibai an buk a, a thlanah pangpar an dah a, Laldenga thlana inkhawmah hian Zoramthanga chuan, “Pu Laldenga hova bulṭan MNF chu kum 1966 aṭang tawh khan a ral leh mai ang, thisen chhuah hmang an ni, tiin politician-ten an sawi ṭhin. Amaherawhchu, Mizoram-ah tualṭo party tlo lo tam tak karah MNF chuan kum 60 hmel a hmu thei ta a ni.

“Jet fighter, armour car, laipui, machine gun leh politics nen kawng tinrengin MNF chuan beih a tawk a. Mahse Pathian kaihhruai-nain a thiltum tihlawhtling turin mal a sawm a. Tualṭo party dangte chu kum 10 pawh daih lo tam tak an awm tawh a. Chu’ng karah chuan MNF chu vawiin thlengin a la parvul zel,” a ti a, “Pu Laldenga thihchamah hian kan din chhan (Pathian leh kan ram tan) hi a tehkhawnga hmangin harsatna karah pawh i ding zel ang u,” tiin kalkhawmte a sawm.

He hunah hian Laldenga (L) nupui MNF Adviser Lalbiakdiki pawhin thutawi sawiin, Laldenga chawi-mawia a awm chu lawm-awm a tih thu a sawi a, MNF hotute leh Laldenga ngaisangtuten a thlanah hian zahna pangpar an dah a ni.