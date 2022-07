ASF hri vanga vawk thi awm vangin Infected Area-ah puang

New Serchhip North VC huamchhung, Lungrual rama Lawmnasangzuala Chhangte Farm (Huan)-a vawk engemawzat chu African Swine Fever (ASF) vanga an thih avangin Dr. John Lalhnuna, Sr. Veterinary Officer, Serchhip chuan The Prevention & Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009, Section 20 Sub-section 1 in thuneihna a pek angin, nimin, ni 14 July 2022 aṭanga thu leh awm hma chu Lawmnasangzuala Chhangte Farm aanga kilometer 1 bial chhung (radius) chu Infected Area-ah a puang a ni.

Thupekah chuan Infected Area chhung, Lungrual aṭanga kilometer khat (1) bial chhung (radius) aanga Vawk lakchhuah emaw lak luh khap tlat a ni a, Vawk thi reng reng paih mai lovin, chinai /Disinfectant nen thuk taka phum ngei tur a ni a, Vawk talh Ieh vawksa zawrh khap tlat a nih thu a tarlang bawk.