Lawrkhawm (15.7.2022)

Hri kai 105 hmuh belh

Niminpiah, July ni 13, 2022-a Mizoram hmun hrang hranga Covid-19 sample test hrang hrang neih aṭangin COVID-19 positive thar 105 hmuhchhuah a ni a, nimina Covid-19 hmuhchhuahna District-te hi Aizawl (84), Champhai (3), Saitual (11), Khawlzawl (6) leh Hnahthial (1)-te an ni a, District dangah hian Covid-19 sample test kalpui ni mahse report siamtuten NEUM nawrhna an zawm avangin report a awm lo a ni. Heti hian Mizorama Covid-19 hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu 2,30,229 a ni a, tun dinhmunah hri kai enkawl mek 964 awmin, thihpui hi 706 an awm tawh a ni.

Zu man

Serchhip Police-te chuan nimin khan Lalsangluaia (47) , Vaivakawn, Aizawl leh Lalthuthlungdika (28), Ṭhuampui, Aizawl te hnen aṭangin an man a, rakzu um 416 (311 ltrs bawr vel) an man a, hei hi tualchhung rate-ah ₹1,04,000/- man hu a ni.

Dragon fruit thawn

Mizoram thar Dragon Fruit quintal khat chu Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina hnenah Chief Minister Zoramthanga’n a thawn. July thla tira Bangladesh Prime Minister-in Chief Minister hi theihai a lo thawn avanga lawmthu sawina leh Mizoram thar dragon fruit chawilarna ni pah fawmin thei hi thawn a ni a. Dragon fruit hi thlawhna hmangin nimin khan Guwahati-ah phurh a ni a, Guwahati Mizoram House DRC-in Bangladesh Asst. High Commission Office ah a hlan a, anniin Dhaka-ah an lo thawn dawn a ni.