Champhai leh Hnahlana grape thar chhuah lei khawm mek

Champhai leh Hnahlan a grape chingtute grape thar chhuah chu tunlai hian lei khawl mek a ni.

Hnahlan grape chingtu pawl hruaitute sawi danin Hnahlanah hian grape rah quintal 618 leikhawl tawh a niin, Kg.1 ₹60/- hisap zelin an lei khawl a, an lei khawl apiangte chu a sawrna khawlah hersawmin an sawr nghal zel a ni.

Hnahlanah hian kum kalta khan grape quintal 511 Kg.1 ₹50/- hisapin leikhawl a ni a, heng te hi sawr fel vek a niin, an hralhchhuak mumal thei lova, grape tui sawr sa Litre 30,000 chuang zet an nei sa a, kuminah hian quintal 800 vel lei tur a awm theih an beisei a ni.

Hetihlai hian Champhai Grape chingtu pawl chuan nimin atang khan grape rah an leikhawl tan a, nimin khan grape rah Kg.1 ₹60/- zel hisapin quintal 53 an leikhawl hman a, July ni 20-ah loneitute thar chhuah chu a bo a bang awm lova leikhawl leh an tum a, hemi ni hian an grape rah leikhawlte chu tisawmin an sawr ṭan nghal dawn a ni.

Kum kalta lama grape tui an sawr chhuah hi Litre 1,14,000 vel hralh chhuah loh an la kawl a, hemi bakah hian ûm-a dahsa, 375ml Case 748 leh 750ml case 728 hralhchhuah loh an la kawl bawk a ni.

Kum kalta khan Champhai Grape Growers’ Society hian grape quintal 1,050 vel, Kg.1 ₹50 hisapin an lei khawl a ni.