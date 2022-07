President thlanaah Mizoram MLA-te vote hlutna 8

India ram President thlanna neih turah Mizoram MLA-te vote hlut zawng tur chu pariat ṭheuh a ni dawn.

Nimin khan Assembly House Committee Room-ah ARO & Presiding Officer H.Lalrinawma, Mizoram Legislative Assembly Commissioner & Secretary ni bawk chuan thuthar lakhawmtute a kawm a, President thlanna hi July 18, 2022-ah neih a ni dawn a, Mizoramah chuan Mizoram Legislative Assembly Main building Committee Room-ah vote thlak a nih tur thu leh, vote hi tun thla ni 21-ah Parliament House, New Delhi-ah chhiar a ni dawn tih a sawi.

H Lalrinawma sawi danin, India president thlang turin ram pumah elected MLA 4033 an awm a, Lok Sabha MP 543 leh Rajya Sabha MP 233, an vaiin mi 4809 an awm a, an vote hlutna belhkhawm hi vote 10,86,431 a ni a. Mizoram MLA te vote hlut zawng tur chu pariat (8) ṭheuh a ni dawn a, MP te erawh India ram pumah an vote hlut zawng inangin, MP pakhat vote hlut zawng hi 700 a ni.

MP-te chu Parliament House-ah vote thlak tura ngaih an ni a, MLA-te chu mahni state Assembly House-ah vote thlak tura ngaih an nih thu a sawi a, engemaw ṭul avangin Delhi leh State dang headquarters-ah vote thlak phalsak theih an ni a, amaherawhchu, inthlan ni hma ni 10 tala dilna Returning Officer hnenah theh luh tur a nih thu a sawi.

Covid-19 hri darh leh mek avangin fimkhur taka inthlanna hi kalpui tur a nih thu H.Lalrinawma chuan sawiin, tun dinhmunah Mizoram MLA leh MP zingah hri kai avanga vote thlak thei lo tura in-report an la awm loh thu a sawi a, member zingah hri kai an lo awm palh a nih pawhin, ECI ruahman angin a nawlpui vote thlak zawh hnuah vote thlak hun siamsak an nih tur thu a sawi bawk.

India President hi ballot paper hmanga vote thlak a ni dawn a, ballot box pawh Election Commission of India tâ hman tur a ni a, Ballot Box, Ballot Paper leh a kaihhnawih lehkha dangte hi Indigo Airlines hmanga Mizoramah phurh thlen a ni dawn a, Joint Chief Electoral Officer leh Deputy Secretary, Mizoram Legislative Assembly Secretariat-te chuan ECI pisa aṭangin an phur chhuak dawn a ni.

Inthlanna kaihhnawiha hmanraw pawimawhte hi vawiinah Mizoram rawn haw pui a nih tur thu leh, Lengpui Airport aṭangin Police venhimna khauh tak hnuaiah Assembly House Strong Room thlenpui a ni ang a, Strong Room hi darkar 24 chhung Police-in an veng dawn tih H Lalrinawma hian a sawi.

Kumina Presidential Election hi a ṭum 16-na tur a ni a. Presidential Election, 2022 ah hian contesting candidate pahnih Droupadi Murmu Baidaposi, Odisha leh Yashwant Sinha, Uttar Pradesh-te an awm a ni.